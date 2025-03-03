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В честь Женского дня: в новосибирском ТРЦ соорудили огромное сердце из воздушных шариков

Как рассказали в торговом центре, инсталляция, поражающая своими масштабами, экологична: при ее создании использованы биоразлагаемые латексные шары.

В атриуме «Сибирского молла» появилось гигантское сердце из воздушных шаров, сообщают «Новосибирские новости». Сердце декораторы собрали в преддверии Международного женского дня.

В ТРЦ объяснили, что инсталляция из десяти тысяч элементов выражает любовь к покупателям. Два десятка новосибирских оформителей сооружали инсталляцию в течение суток. Сброс шаров из-под купола состоится 8 марта, в 16:00. Гостей ждут у главной сцены.

«В композиции использованы биоразлагаемые латексные воздушные шары, после мероприятия они будут экологично утилизированы», — рассказали в «Сибирском молле».

Фото: ТРЦ «Сибирский молл»

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