В честь Женского дня: в новосибирском ТРЦ соорудили огромное сердце из воздушных шариков

В атриуме «Сибирского молла» появилось гигантское сердце из воздушных шаров, сообщают «Новосибирские новости». Сердце декораторы собрали в преддверии Международного женского дня.



В ТРЦ объяснили, что инсталляция из десяти тысяч элементов выражает любовь к покупателям. Два десятка новосибирских оформителей сооружали инсталляцию в течение суток. Сброс шаров из-под купола состоится 8 марта, в 16:00. Гостей ждут у главной сцены.



«В композиции использованы биоразлагаемые латексные воздушные шары, после мероприятия они будут экологично утилизированы», — рассказали в «Сибирском молле».



Фото: ТРЦ «Сибирский молл»