Новосибирских предпринимателей приглашают поучаствовать в конкурсе на аренду помещений в бизнес-инкубаторе

Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства» принимает заявки на участие в конкурсе на аренду помещений в бизнес-инкубаторе. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Бизнес-инкубаторы помогают начинающим предпринимателям развивать свой проект с момента появления идеи вплоть до этапа получения прибыли. На этих площадках можно арендовать офис, получить доступ к оборудованию, наладить связи с партнёрами и инвесторами.

Резидентом бизнес-инкубатора может стать начинающий предприниматель, срок деятельности которого с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе не превышает трёх лет.

В конкурсе участвуют четыре производственных и одно офисное помещения по адресу: ул. Троллейная, 87/1 (корпуса 1 и 3).

Заявки на участие принимаются до 27 марта 2025 года.

Узнать подробную информацию о проведении конкурса можно по телефонам: 284-45-05 и 319-78-25.

Официальное сообщение пресс-центра мэрии Новосибирска