Этой весной в Новосибирской области стартует реконструкция Ордынского шоссе

Весной 2025 года начнется реконструкция трассы «Новосибирск – Кочки – Павлодар». Работы будут проводиться по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на участке протяженностью 3,2 км, проходящем около посёлков Красный Восток и 8 Марта.

Дорога «Новосибирск – Кочки – Павлодар» входит в опорную сеть нашего региона и является одним из важнейших направлений наряду с федеральными дорогами, ведущими в Омскую, Кемеровскую области и Алтайский край.



Её протяжённость составляет 421 км и она проходит через пять муниципальных районов, поэтому имеет огромное значение для сотни населённых пунктов.



«Реконструируемый участок расширят до четырёх полос, обустроят семь примыканий и четыре остановочные площадки. Построят два надземных пешеходных перехода. Также будет построен дублирующий проезд, обеспечивающий деятельность производственных зон, населенных пунктов, и минимизирующий количество точек пересечения основных транспортных потоков», – рассказал о планах работ министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



Для защиты жителей населённых пунктов от шума дорожники планируют установить шумозащитные экраны. Кроме того, весь реконструируемый участок будет оборудован светодиодными консольными светильниками. Работы разбиты на 10 этапов. Срок их окончания – в октябре 2028 года.