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Внимание, внимание! Утром 5 марта в Новосибирской области проверят системы оповещения

Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и включить телевизор/радио, чтобы прослушать информационное сообщение.

pxhere.com

В соответствии с планом основных мероприятий Новосибирской области в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в регионе пройдет проверка систем оповещения населения.

5 марта с 10.40 до 10.50 состоится запуск оконечных средств оповещения – сирен и громкоговорителей, а вещание программ телерадиоканалов и станций будет замещено сигналом гражданской обороны.

Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.

В ходе комплексных проверок готовности систем оповещения населения осуществляется включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения «Внимание всем!», в эфире теле- и радиоканалов транслируется информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

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