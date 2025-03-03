Внимание, внимание! Утром 5 марта в Новосибирской области проверят системы оповещения

В соответствии с планом основных мероприятий Новосибирской области в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в регионе пройдет проверка систем оповещения населения.

5 марта с 10.40 до 10.50 состоится запуск оконечных средств оповещения – сирен и громкоговорителей, а вещание программ телерадиоканалов и станций будет замещено сигналом гражданской обороны.

Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.

В ходе комплексных проверок готовности систем оповещения населения осуществляется включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения «Внимание всем!», в эфире теле- и радиоканалов транслируется информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».