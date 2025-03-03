Перевод новосибирских котельных на природный газ обсудили в региональном правительстве

Губернатор Андрей Травников провел заседание регионального штаба по газификации. Прозвучали доклады об итогах исполнения плана-графика синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области в 2024 году, в том числе обязательств правительства Новосибирской области по подготовке потребителей к приёму природного газа, а также реализации мероприятий плана-графика синхронизации в 2025 году; о ходе реализации мероприятий по социальной догазификации, в том числе о предоставляемых мерах социальной поддержки льготным категориям граждан при газификации домовладений.

В рамках исполнения обязательств правительства Новосибирской области по подготовке потребителей к приёму газа министерством ЖКХиЭ региона совместно с органами местного самоуправления проведена работа по определению мероприятий, необходимых для перевода котельных на природный газ в рамках исполнения обязательств правительства Новосибирской области по программе развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. Сформирован общий перечень, состоящий из 104 котельных, необходимых к переводу на природный газ до конца 2029 года.

Согласно Программе развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2026-2029 гг., с учётом дополнений, планируется газифицировать пять новых районов – Карасукский, Баганский, Чистоозёрный, Купинский и Сузунский районы, 64 населённых пункта, в том числе 60 сельских. Будет создана возможность для газификации более 40 тысяч домовладений.