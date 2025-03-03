В Новосибирской области на эту Масленицу установили новый «блинный» рекорд

Эпицентром выпекания блинов стала традиционная «Масленица на Сибирском тракте».
1 марта в парке народных традиций «Хуторок» Каргатского района состоялся региональный праздник «Масленица на Сибирском тракте». Главная Масленица региона – один из самых значимых праздников в сфере сельского событийного туризма. Здесь установлен новый гастрорекорд по выпеканию блинов «Этноблин 2025».
Студенты Новосибирского колледжа питания и сервиса испекли 2025 блинов за ограниченное время и установили новый рекорд России. За соблюдением всех требований следили представители Ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров России «Chefs Team Russia».
«Масленица на Сибирском тракте — это не только яркое и народное гулянье, но и значимое культурное событие, объединяющее традиции разных народов, проживающих в нашем регионе. Из года в год мероприятие привлекает всё больше гостей и участников, расширяется его программа, появляются новые конкурсные и гастрономические инициативы. Это свидетельствует о том, что народные традиции не только сохраняются, но и развиваются. Этот праздник объединяет людей, создает атмосферу радости, гостеприимства и взаимопонимания», – отметил замминистра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
Гостей праздника ждали угощения, народные гуляния, конкурсы и состязания с подарками, концертная программа и многое другое. В мероприятии приняли участие более 2000 человек, в том числе лучшие творческие коллективы, мастера ремесленники, фермеры, национальные центры из Баганского, Барабинского, Венгеровского, Каргатского, Коченевского, Краснозерского, Куйбышевского, Маслянинского, Усть-Таркского, Чановского, Чулымского районов Новосибирской области, Кузбасса и г. Новосибирска.
Традиционно праздник открыл Масленичный поезд – красочное шествие делегации всех районов-участников, настоящий этнокарнавал с массовым народным гулянием и театрализованными представлениями. Несмотря на то, что Масленица, это традиционный русский праздник, на Сибирском тракте, праздник стал многонациональным. В карнавале можно было увидеть татар, немцев, узбеков, чувашей и другие народы, проживающие в нашем регионе.
Одной из центральных локаций стала концертная программа «Гуляй, Масленица!» с участием творческих коллективов Новосибирской области. В рамках мероприятия была организована выставка-ярмарка «Мастеровой двор» с изделиями народных умельцев. Для гостей также организовали катание на тройках, спортивные соревнования, народные игры и взятие снежного городка.
В рамках мероприятия прошли несколько локальных конкурсов: приготовление блюд на костре «Сибирская костровая кухня 2025», презентация традиционной и стилизованной зимней одежды «Душу Грея», куклы-масленицы «Масленица-обманяха», конкурс саней «Ледянки-морозянки».
В финале праздника состоялось традиционное прощание с Масленицей и награждение участников всех конкурсных номинаций.
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