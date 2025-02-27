Новосибирцам рассказали, как поступать с мусором после ремонта

Какие действуют правила складирования строительных отходов после ремонта?



Строительные отходы в больших объемах всё чаще встречаются на контейнерных площадках Новосибирска. Экипажи мусоровозов вынуждены собирать их вручную, что приводит к травмам.



Один мусорный контейнер по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 396/1 полностью засыпали стройматериалами, остальные – частично. Контейнеры стали на 100 килограммов тяжелее и были с трудом опустошены.



Строительные отходы на контейнерных площадках – прямое нарушение законодательства. Промышленные строительные отходы не входят в тариф жильцов многоквартирных домов за услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и должны вывозиться по отдельному договору.



Горожанам, делающим ремонт в своих квартирах, необходимо помнить правила складирования строительных отходов:

нельзя размещать стройматериалы в контейнеры для обычных отходов. Они повредят ёмкости и мусоровоз, экипаж не сможет вывезти отходы;

мусор от ремонта нужно складывать в специальный отсек для крупногабаритных отходов, а острые предметы упаковывать в мешки, вес которых не должен превышать 15 килограммов.

если крупногабаритных отходов много, нужно отправить заявку на вывоз в диспетчерскую службу по круглосуточному номеру +7 (383) 363-04-22, либо через мобильное приложение АО «Спецавтохозяйство».