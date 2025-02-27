Площадь новосибирского Академпарка планируют расширить до 200 тысяч квадратных метров

Почти двукратное увеличение площади технопарка позволит создать тысячи новых рабочих мест и укрепить позиции нашего региона как центра технологического суверенитета.
Технопарк новосибирского Академгородка объявил о старте юбилейной, 30-й сессии за акселерационной программы А:СТАРТ. Благодаря программе в регионе появилось свыше 200 высокотехнологичных производств. Их совокупная годовая выручка превысила 1 миллиард рублей. Только компании-выпускники А:СТАРТ ежегодно пополняют бюджет региона более чем на 50 миллионов рублей. Всего же, по прогнозам, налоги, уплаченные резидентами Академпарка в консолидированный бюджет Новосибирской области, составят в этом году 1,5 млрд рублей.
«Программа А:СТАРТ – ключевой элемент стратегии региона по развитию инновационного сектора. Правительство Новосибирской области, министерство науки и инновационной политики, а также областной инновационный фонд оказывают всестороннюю поддержку проектам Академпарка: от льготной аренды и жилья для сотрудников до помощи в поиске индустриальных партнеров. Мы создали «единое окно» для стартапов, конкурсы для трансфера технологий в реальную экономику и обеспечиваем связь с ведущими институтами развития – от «Сколково» до венчурных фондов. Это не просто инвестиции в бизнес, а вклад в будущее региона», – подчеркнула вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.
За 15 лет существования проекта в нем приняли участие более 2,5 тысяч предпринимателей и ученых из более чем 30 городов России, представивших 1 200 технологических стартапов. Из них 239 проектов стали резидентами бизнес-инкубатора Академпарка.
При поддержке правительства Новосибирской области технопарк Академпарка готовится к масштабному расширению: планируется, что производственные и офисные площади вырастут почти в 2 раза – до 200 тысяч кв.м. Это создаст тысячи новых рабочих мест и укрепит позиции региона как центра технологического суверенитета. Как отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, в 2024 году направлено около 150 млн рублей на субсидирование 47 проектов по трансферу технологий. Уже в марте стартует новый конкурс для инноваторов.
Программа бизнес-ускорителя, поддержанная правительством Новосибирской области, фокусируется на развитии проектов в сферах IT, приборостроения, биотехнологий и новых материалов. Ее ключевая цель – создание «конвейера» для генерации высокотехнологичных бизнесов, вовлечение ученых, студентов и профессионалов в предпринимательство, а также формирование экспертной среды.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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