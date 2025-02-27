Площадь новосибирского Академпарка планируют расширить до 200 тысяч квадратных метров

Технопарк новосибирского Академгородка объявил о старте юбилейной, 30-й сессии за акселерационной программы А:СТАРТ. Благодаря программе в регионе появилось свыше 200 высокотехнологичных производств. Их совокупная годовая выручка превысила 1 миллиард рублей. Только компании-выпускники А:СТАРТ ежегодно пополняют бюджет региона более чем на 50 миллионов рублей. Всего же, по прогнозам, налоги, уплаченные резидентами Академпарка в консолидированный бюджет Новосибирской области, составят в этом году 1,5 млрд рублей.

«Программа А:СТАРТ – ключевой элемент стратегии региона по развитию инновационного сектора. Правительство Новосибирской области, министерство науки и инновационной политики, а также областной инновационный фонд оказывают всестороннюю поддержку проектам Академпарка: от льготной аренды и жилья для сотрудников до помощи в поиске индустриальных партнеров. Мы создали «единое окно» для стартапов, конкурсы для трансфера технологий в реальную экономику и обеспечиваем связь с ведущими институтами развития – от «Сколково» до венчурных фондов. Это не просто инвестиции в бизнес, а вклад в будущее региона», – подчеркнула вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.