Велопрогулки, пикники и кино под открытым небом: между улицами Кирова и Ипподромской в Новосибирске появится сквер

В зеленой зоне устроят скейт-парк, детские площадки, уличный кинотеатр и другие локации.
Объявлен аукцион по выбору подрядчика для благоустройства сквера имени Юрия Фёдоровича Бугакова – основателя племзавода «Ирмень», почетного гражданина Новосибирской области. Информация об этом появилась в телеграм-канале мэра Максима Кудрявцева. Зеленая зона появится в Октябрьском районе, между улицами Кирова и Ипподромской, рядом с центраом «Сибирь-Хоккайдо».
Территорию разделят на несколько функциональных зон — для активного и спокойного отдыха. Планируется оборудовать скейт-парк, велодорожки, детские площадки, лужайки для пикников, кинотеатр под открытым небом, зону выгула собак и прогулочные аллеи с зелеными насаждениями. Зимой будут работать каток и пункт проката инвентаря.
Дизайн-проект уже прошел общественные обсуждения. Подрядную организацию определят 18 марта.
Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева
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