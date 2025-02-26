Велопрогулки, пикники и кино под открытым небом: между улицами Кирова и Ипподромской в Новосибирске появится сквер

Объявлен аукцион по выбору подрядчика для благоустройства сквера имени Юрия Фёдоровича Бугакова – основателя племзавода «Ирмень», почетного гражданина Новосибирской области. Информация об этом появилась в телеграм-канале мэра Максима Кудрявцева. Зеленая зона появится в Октябрьском районе, между улицами Кирова и Ипподромской, рядом с центраом «Сибирь-Хоккайдо».