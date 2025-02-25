Мэр Новосибирска поручил усилить контроль за очисткой крыш от снега и льда

«Поручил усилить контроль за очисткой крыш от снега и льда. Весна в этом году ранняя, погодные условия увеличивают риск падения снега и наледи с кровель», — написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.



Он подчеркнул, что необходимо скоординировать усилия всех ответственных служб, включая управляющие компании, собственников и арендаторов зданий, для своевременной уборки крыш многоквартирных домов и нежилых объектов — от этого зависит безопасность людей.



Мэр отметил, что руководители управляющих компаний предупреждены о необходимости своевременно чистить кровли, карнизы и козырьки. Главы районов обязаны еженедельно докладывать о ходе работ.