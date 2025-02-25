Производство сверхлегких конструкций для летательных аппаратов запустили в Новосибирской области

Здесь также создаются протезы, сверхлегкие лыжи и сноуборды.
Площадь производства уникальных композитных материалов для беспилотников, медицины и спорта увеличат в три раза на территории строящегося «Кампуса Академпарка» в Новосибирской области. Эта работа направлена на развитие технологического суверенитета региона в производстве современных конструкций для дронов и даже аэротаски, а также протезов стоп, сверхлегких лыж, сноубордов.
Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев ознакомился с возможностями малой инновационной компании – резидента Академпарка, специализирующейся на передовых разработках в области инжиниринга композитных материалов. Инноваторы продемонстрировали ключевые проекты, реализуемые при содействии правительства Новосибирской области.
«Разработки, с которыми мы сегодня ознакомились, – наглядное воплощение целей национальных проектов «Новые материалы и химия» и «Беспилотные авиационные системы». Правительство региона делает ставку на малые инновационные компании, как ключевых игроков технологического суверенитета. Именно поэтому мы развиваем инфраструктуру Академпарка, площадь объектов которого увеличится почти в 2 раза. Предоставляем резидентам доступ к современным лабораториям и производственным мощностям, а субсидирование трансфера технологий позволяет ускорить выход таких проектов на рынок. Это системная работа, где каждый элемент – от субсидий до площадок – направлен на создание среды для прорывных решений», – прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
Особое внимание в ходе визита министра было уделено планам развития компании. В 2024 году в активную фазу перешло строительство нового производственного корпуса площадью 1,5 тыс. кв. м в посёлке Ложок, что позволит расширить линейку продукции для авиационной отрасли. Общая стоимость проекта расширения инфраструктуры Академпарка – более 8 млрд рублей, из них более 3 млрд рублей – бюджетные инвестиции правительства Новосибирской области.
На производстве площадью около 1 тысячи кв.м. размещен станочный парк и реализуется полный цикл создания инновационной продукции: от проектирования цифровых двойников и прототипирования до серийного производства. Среди достижений компании – разработка воздушных винтов и лопастей для беспилотных летательных аппаратов, конкурентоспособных на мировом уровне, а также создание сверхлегких горных лыж и сноубордов из запатентованного инноваторами сферопластика, которые используют юношеские сборные России. Благодаря углепластиковым протезам стоп, выпускаемым компанией, пациенты получают доступ к отечественным аналогам зарубежных ортопедических изделий, а производство модельного пластика и клеевых составов с локализацией до 95% снижает зависимость российских предприятий от импорта.
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