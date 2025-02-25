Производство сверхлегких конструкций для летательных аппаратов запустили в Новосибирской области

Площадь производства уникальных композитных материалов для беспилотников, медицины и спорта увеличат в три раза на территории строящегося «Кампуса Академпарка» в Новосибирской области. Эта работа направлена на развитие технологического суверенитета региона в производстве современных конструкций для дронов и даже аэротаски, а также протезов стоп, сверхлегких лыж, сноубордов.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев ознакомился с возможностями малой инновационной компании – резидента Академпарка, специализирующейся на передовых разработках в области инжиниринга композитных материалов. Инноваторы продемонстрировали ключевые проекты, реализуемые при содействии правительства Новосибирской области.

«Разработки, с которыми мы сегодня ознакомились, – наглядное воплощение целей национальных проектов «Новые материалы и химия» и «Беспилотные авиационные системы». Правительство региона делает ставку на малые инновационные компании, как ключевых игроков технологического суверенитета. Именно поэтому мы развиваем инфраструктуру Академпарка, площадь объектов которого увеличится почти в 2 раза. Предоставляем резидентам доступ к современным лабораториям и производственным мощностям, а субсидирование трансфера технологий позволяет ускорить выход таких проектов на рынок. Это системная работа, где каждый элемент – от субсидий до площадок – направлен на создание среды для прорывных решений», – прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.