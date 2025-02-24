Метеоневротикам приготовиться! Новосибирск ждет мощная магнитная буря

Буря настигнет новосибирцев 25 февраля и будет самой мощной с начала 2025 года.
На Солнце произошла мощная вспышка — по словам новосибирского астрофизика Александра Димова, это первая за 53 дня и самая сильная в 2025 году вспышка Х класса, пишет издание VN.ru.
Магнитная буря начнется в Новосибирске во вторник, 25 февраля, в 21.40 по местному времени. Отклонение от предполагаемого времени может составить до 7 часов. Прогнозируемый уровень возмущений – Кр7 (сильная магнитная буря G3).
«Вспышки на Солнце – это взрывные события, связанные с разрывами магнитных петель, удерживающих плазму Солнечного вещества, – объясняет астрофизик Александр Димов. – Одна вспышка такого класса содержит количество энергии, которое человечество смогло бы произвести за весь срок своего существования при условии, что уровень генерации был бы все это время равен сегодняшнему».
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