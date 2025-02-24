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Альтернатива Бионорду: чем будут посыпать новосибирские улицы?

Сейчас для города рассматривают другие технологии, поскольку реагент Бионорд особой симпатией у жителей не пользуется.

pxhere.com

Мэрия Новосибирска рассматривает возможность отказаться от использования на дорогах речного песка и реагента «Бионорд» – заявил в эфире телекомпании «Вести-Новосибирск» мэр Максим Кудрявцев.

«Мы очень серьезно подошли к стандартам и регламентам уборки города, посмотрели практику других территорий, и сейчас кардинально меняем подходы. Максимально уходим от речного песка, который содержит большое количество ила, – зима заканчивается, снег тает, и в городе появляются облака пыли. Поэтому сейчас будем посыпать качественным песком только уклоны. В остальном стараемся применять другие технологии. Большое количество нареканий у горожан было на Бионорд. Сейчас рассматриваем другие технологии, чтобы максимально от этого реагента уйти», – подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Подходы к уборке города изменились в 2024 году. В 2,5 раза увеличилось число дорожных рабочих, а также рабочих, занятых в ручной уборке остановок, тротуаров, пешеходных переходов. Закуплено 116 единиц уборочной спецтехники.

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