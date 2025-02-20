Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о благоустройстве улицы Ленина

«Сегодня провели рабочую группу, где обсудили ближайшие задачи по «дорожной карте» благоустройства этой территории в центре города — инвентаризацию коммуникаций и проведение переговоров с их владельцами, освещение и подсветку зданий, внесение изменений в схему организации дорожного движения, ремонт фасадов», — сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.



Глава города отметил, что в начале марта будет подготовлено техническое задание по актуализации дизайн-проекта комплексного благоустройства общественной территории «Транзитно-рекреационная зона по ул. Ленина».

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева