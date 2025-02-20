Grand Autograph Hotel Novosibirsk 5* вошел в топ-100 Всероссийского рейтинга отелей для деловых мероприятий

В Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service единственный пятизвездочный отель (не путать с апарт-отелем) Новосибирска Grand Autograph, до 2022 года Marriott, занял 19 строчку из ста. Оценивали отели по 90 критериям, составленным с экспертами рынка – профессиональными организаторами событий и заказчиками — сотрудниками промышленных, фармацевтических, строительного, финансового, IT-секторов, сферы телекоммуникаций, госструктур; главами профильных ассоциаций и СМИ. Grand Autograph по 71 критерию получил высокие оценки. Для сравнения лидер рейтинга – Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк 5* – по 79.

Grand Autograph Hotel Novosibirsk 5* (входит в холдинг Александра Бойко TS Group) встречает гостей с 2014 года.

Фото: архивы пресс-служб