23 февраля в Новосибирске устоят салют на Михайловской набережной

Артиллерийский салют прозвучит 23 февраля в 21.00 со стороны Михайловской набережной в Новосибирске. Салютные установки будут размещены в начале набережной со стороны железнодорожного моста. Для обеспечения дорожной безопасности при подготовке и проведения салюта будут введены временные ограничения движения транспорта.

– с 8.00 до 22.00 по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на ул. Обской, 2, за исключением автотранспорта и военной техники 41-й общевойсковой армии.

– с 20.00 до 22.00 по путепроводу на площади Инженера Будагова, за исключением общественного пассажирского транспорта.

Парковка у здания на ул. Обской, 2 будет ограничена с 8.00 до окончания торжественной церемонии.