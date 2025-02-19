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23 февраля в Новосибирске устоят салют на Михайловской набережной

В связи с эти будут введены временные ограничения для транспорта.

pixabay.com

Артиллерийский салют прозвучит 23 февраля в 21.00 со стороны Михайловской набережной в Новосибирске. Салютные установки будут размещены в начале набережной со стороны железнодорожного моста. Для обеспечения дорожной безопасности при подготовке и проведения салюта будут введены временные ограничения движения транспорта.

– с 8.00 до 22.00 по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на ул. Обской, 2, за исключением автотранспорта и военной техники 41-й общевойсковой армии.

– с 20.00 до 22.00 по путепроводу на площади Инженера Будагова, за исключением общественного пассажирского транспорта.

Парковка у здания на ул. Обской, 2 будет ограничена с 8.00 до окончания торжественной церемонии.

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