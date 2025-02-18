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Какие зеленые пространства планируют благоустроить в Новосибирске в этом году?

Одна из главных задач на 2025-й — закончить работы в пойме реки Каменки.

pixabay.com

Озвучены планы по благоустройству зеленых территорий и зон отдыха. В числе ключевых задач 2025 года – завершить работы в пойме реки Каменки. Ранее их пришлось приостановить в связи с неисполнением подрядчиком сроков контракта.

«В этом году приступаем к благоустройству парка «Чемской берег», скверов по ул. Демакова, ул. Дачной, ул. Дмитрий Донского, «Зыряновский», имени Бугакова, имени Калинина. Продолжаем работы в сквере «Сибиряков-Гвардейцев» и создаем новое зеленое пространство на ул. Котовского - на месте снесенного ДК им. Клары Цеткин», — рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

Также в планах: разработать проект второй очереди территории под рабочим названием «Усть-Тула» и документацию для парка «Иня»; актуализировать проекты благоустройства улицы Ленина и Красного проспекта; получить положительное заключение госэкспертизы по парку «Чербузы» и скверу «ЭЛСИБ».

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