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Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Новосибирске и Искитиме

Об этом сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

pxhere.com

По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 15.00 18 февраля до 18.00 19 февраля 2025 года на территории города Новосибирска и города Искитима в Новосибирской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности.

Неблагоприятные метеорологические условия  – это краткосрочное особое сочетание метеофакторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К его проявлениям относятся неприятные запахи, дымка, смог.

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