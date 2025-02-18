Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Новосибирске и Искитиме

По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 15.00 18 февраля до 18.00 19 февраля 2025 года на территории города Новосибирска и города Искитима в Новосибирской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности.

Неблагоприятные метеорологические условия – это краткосрочное особое сочетание метеофакторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К его проявлениям относятся неприятные запахи, дымка, смог.