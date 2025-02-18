В Новосибирской области стартовали двенадцать новых нацпроектов

Новосибирская область начала реализацию нового цикла национальных проектов с января 2025 года. Двенадцать новых нацпроектов, которые будут выполняться в регионе, охватывают ключевые аспекты жизни граждан – здравоохранение, образование, экологию, цифровизацию, инфраструктуру. Основной акцент будет сделан на инновациях, устойчивом развитии и создании комфортной среды. Реализация нацпроектов находится на постоянном контроле губернатора Андрея Травникова и Правительства региона.



«С 2025 года девятнадцать новых нацпроектов реализуются в Российской Федерации, Новосибирская область участвует в двенадцать из них. Все предыдущие важнейшие направления нацпроектов сохранены. На 2025 год на реализацию 42 региональных проектов 12 нацпроектов в регионе выделено 31,3 млрд рублей», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на пресс-конференции.



Задачи по сбережению здоровья с 2025 года будут выполняться в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В него вошли проекты по модернизации первичного звена, совершенствованию экстренной медицинской помощи, подготовке медицинских кадров, борьбе с диабетом, онкологией и другими заболеваниями. На эти цели до конца 2025 года выделено 4 млрд рублей.



Мероприятия нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги» теперь будут выполняться в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это самый масштабный проект года с бюджетом более 15,5 млрд рублей. В фокусе – развитие городской среды, модернизация коммунальных систем, безопасность дорожного движения и улучшение региональной дорожной сети.