Этой весной в Новосибирской области откроют новый дом культуры со студией звукозаписи

Также в здании предусмотрен большой актовый зал, классы для занятий музыкой и хореографией, взрослая и детская библиотеки.
В Ярково Новосибирской области завершается строительство долгожданного дома культуры, который придет на смену старому деревянному ДК постройки 1955 года. Планируется, что 80-летие Победы местные жители отметят уже в новом здании.
Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов посетил с проверкой стройплощадку дома культуры в Ярково и оценил темпы строительства объекта. Подрядчик на объекте – омская компания ООО «АСК Монолит» – впервые строит на территории нашего региона, строительство данного объекта находится на постоянном контроле регионального минстроя.
В новом трехэтажном здании Дома культуры будет организован досуг для всех жителей. Благодаря вместительному залу на 300 мест, здесь будут проводиться различные мероприятия. Кроме того, проектом предполагаются помещения для артистов, декораций, реквизита и аппаратуры, звукорежиссерская со студией звукозаписи и аппаратной звука, костюмерные, классы для занятий музыкой и хореографией, взрослая и детская библиотеки. В ближайшие три года на территории Новосибирской области будут построены четыре объекта культуры.
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