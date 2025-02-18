Этой весной в Новосибирской области откроют новый дом культуры со студией звукозаписи

В Ярково Новосибирской области завершается строительство долгожданного дома культуры, который придет на смену старому деревянному ДК постройки 1955 года. Планируется, что 80-летие Победы местные жители отметят уже в новом здании.

Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов посетил с проверкой стройплощадку дома культуры в Ярково и оценил темпы строительства объекта. Подрядчик на объекте – омская компания ООО «АСК Монолит» – впервые строит на территории нашего региона, строительство данного объекта находится на постоянном контроле регионального минстроя.