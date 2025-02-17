В Новосибирской области построят комплекс по переработке электроники за 1,1 млрд рублей

В Новосибирской области построят современный высокотехнологичный объект по переработке электрического и электронного оборудования. Новый проект позволит усовершенствовать систему сбора и увеличить переработку электронного оборудования в области, расширить вовлечение вторичных материальных ресурсов, а также увеличить долю вторсырья при производстве продукции и товаров.

Стоимость комплекса составит более 1,1 млрд рублей. На данный момент подбирается земельный участок и планируются пилотные испытания технологической линии.

«Для совершенствования системы сбора электронного оборудования в городах появится доступная для населения инфраструктура по раздельному сбору вторичного сырья, также будут проходить мероприятия, направленные на формирование и развитие культуры сортировки отходов среди жителей», – пояснили в Российском экологическом операторе.

Запустить перерабатывающий комплекс планируется в 2028 году. Он станет крупнейшим предприятием по переработке электронных отходов в Сибирском федеральном округе.

По данным Российского экологического оператора, в регионе образуется порядка 45 тыс. тонн электронного оборудования ежегодно. Стоит также отметить, что реализацией проекта будет заниматься министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.