Максимальное число участников: какой была «Сибирская строительная неделя – 2025»?

Главным событием деловой программы стал форум «Стратегии ускорения темпов строительства».
Более 400 компаний из регионов России, а также из Китая, Индии, Ирана, Беларуси и стран Средней Азии стали участниками форума-выставки «Сибирская строительная неделя», который состоялся на площадке новосибирского Экспоцентра с 11 по 14 февраля. За четыре дня в мероприятии приняли участие рекордное количество участников — более 20 тысяч представителей строительного комплекса со всей страны.
Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что Сибирская строительная неделя уже стала призанной площадкой федерального масштаба, которая собирает экспертов со всей страны. Ежегодно форум собирает все большее количество участников, в этом году в его работе приняли участие более 400 компаний, и гостей – более 20 тысяч человек. В их числе представители власти федерального, регионального и муниципального уровней, собственники компаний, топ-менеджеры, руководители строительных организаций и специалисты, а также представители оптовых и розничных торговых сетей, архитекторы, дизайнеры, самозанятые в сфере ремонта и отделки.
Ключевым событием деловой программы стал форум «Стратегии ускорения темпов строительства», организованном правительством Новосибирской области. В рамках деловой программы Форума проведено более 40 мероприятий на актуальные проблемы строительного комплекса страны: совершенствование контрактной системы и ценообразование в сфере строительства, цифровизация строительной отрасли, комплексное развитие территорий, техническое регулирование, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры, кадровой политики и профориентации.
Параллельно в двух павильонах площадью свыше 14 000 кв.м. были представлены материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и техника для промышленного, инфраструктурного, гражданского строительства и городских улучшений. Здесь же проходили мастер-классы от лучших практиков-отделочников, презентации новинок в сфере отделочных и ремонтных работ, конкурсы профмастерства среди отделочников, электромонтажников, сборщиков мебели.
Впервые в рамках Форума был организован стенд Общественного совета при Минстрое России «Я – Строитель Будущего!», который посетили более 550 школьников и студентов. Ребята смогли получить 10 ключевых навыков будущего строителя, а также заработать дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в НИУ МГСУ.
«Интерес в Сибирской строительной неделе растет с каждый годом – растет количество участников, экспонентов, представителей стройотрасли, активно включающихся в процесс обсуждения. Уверен, в 2026 году нам удастся сохранить высокую планку проведения форма и предложить участникам еще больше интересных тем и локаций», – подвел итог Дмитрий Богомолов.
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