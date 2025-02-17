Максимальное число участников: какой была «Сибирская строительная неделя – 2025»?

Более 400 компаний из регионов России, а также из Китая, Индии, Ирана, Беларуси и стран Средней Азии стали участниками форума-выставки «Сибирская строительная неделя», который состоялся на площадке новосибирского Экспоцентра с 11 по 14 февраля. За четыре дня в мероприятии приняли участие рекордное количество участников — более 20 тысяч представителей строительного комплекса со всей страны.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что Сибирская строительная неделя уже стала призанной площадкой федерального масштаба, которая собирает экспертов со всей страны. Ежегодно форум собирает все большее количество участников, в этом году в его работе приняли участие более 400 компаний, и гостей – более 20 тысяч человек. В их числе представители власти федерального, регионального и муниципального уровней, собственники компаний, топ-менеджеры, руководители строительных организаций и специалисты, а также представители оптовых и розничных торговых сетей, архитекторы, дизайнеры, самозанятые в сфере ремонта и отделки.