В Новосибирской области проверят больше полутора тысяч домов для проведения капитального ремонта

В Новосибирской области определен исполнитель работ по обследованию технического состояния домов, включенных в региональную программу капремонта. К осени 2025-го планируют проверить 1565 многоквартирных домов в регионе.

По результатам конкурса, работы будет выполнять Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации - ГБУ НСО «ЦКО и БТИ». Результаты обследования будут переданы в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирский области.

В ближайшие недели начнется работа по обследованию домов в Новосибирске, которая должна быть завершена до 1 сентября 2025 года. Запланировано проведение технического обследования 1565 многоквартирных домов. В бюджете Новосибирской области на эти цели предусмотрено 35 миллионов рублей.

Результаты обследования позволят определить реальное техническое состояние конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов в Новосибирской области, что даст возможность объективно определить очередность проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для переноса отдельных видов работ как на более ранний, так и на более поздний период.