В новосибирском аэропорту «Толмачёво» открылась выставка сценических костюмов 1940-1950-х годов

Торжественное открытие выставки сопровождалось творческим выступлением Сибирского русского народного хора, построенным на эпизодах из программ «Приношение Подвигу», «А может не было войны..», «От прошлого…».

Выставка расположена на первом этаже аэропорта Толмачёво, в галерее прилета и будет работать до конца года.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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