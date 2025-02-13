В новосибирском аэропорту «Толмачёво» открылась выставка сценических костюмов 1940-1950-х годов

С экспозицией можно будет познакомиться до конца года.
В Международном аэропорту «Толмачёво» открылась экспозиция сценических костюмов Государственного академического Сибирского русского народного хора, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Выставка представляет костюмы, воссоздающих образ обычного гражданина СССР на пороге войны, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.
Торжественное открытие выставки сопровождалось творческим выступлением Сибирского русского народного хора, построенным на эпизодах из программ «Приношение Подвигу», «А может не было войны..», «От прошлого…».
Выставка расположена на первом этаже аэропорта Толмачёво, в галерее прилета и будет работать до конца года.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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