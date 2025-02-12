В Новосибирской области организован круглосуточный контроль уборки снега на школьных маршрутах

В Новосибирскую область пришло потепление, которое сопровождается снегопадом и плохой видимостью. Для обеспечения бесперебойного проезда в усиленном режиме проводится работа по очистке дорог от снега. Большое внимание уделяется трассам с наибольшей интенсивностью движения и 683 школьным маршрутам, по которым осуществляется подвоз детей в образовательные учреждения.

Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства региона проверили соблюдение требований по зимнему содержанию дорог на одном из таких объектов – школьном маршруте, проходящем между старейшим селом области Локти и поселком Октябрьский в Мошковском районе.

«По данному маршруту в учебное время перевозят школьников, которые учатся в две смены. Подрядчики регулярно чистят проезжую часть. Также важно отметить, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» мы провели реконструкцию нескольких участков этой трассы, это позволило улучшить безопасность на автомобильной дороге. Сейчас мы начинаем работать с новым национальным проектом «Инфраструктура для жизни», в рамках которого продолжится работа по приведению школьных маршрутов в нормативное состояние», – рассказал начальник управления дорожного комплекса регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Антон Мирошниченко.

Всего в Новосибирской области 683 школьных маршрута, по которым перевозят более 15 тысяч детей, поэтому очень важно следить за состоянием дорог в любое время года, а особенно в зимний период. За качеством уборки снега ведется круглосуточный контроль и в случае выпадения обильных осадков на трассы выводится более 1000 единиц техники. В первую очередь дорожники очищают трассы с наибольшей интенсивностью движения и школьные маршруты. Подвоз обучающихся к 430 базовым школам осуществляется на 590 школьных автобусах по 683 школьным маршрутам из 831 поселка. Общая протяженность школьных маршрутов составляет более 9 300 км.