В Новосибирской области обсудили комплексное развитие наукограда Кольцово

Строительство десятков новых транспортных, социальных, жилых объектов запланировано в рамках формирования комплексной инфраструктуры СКИФ. Перспективы развития Новосибирской области как региона с высоким научно-техническим потенциалом, а также формирование облика современных наукоградов страны обсудили на научно-практической сессии «Архитектурно-художественный облик современных научных центров: наука и практика».

Сессия отделения архитектуры Российской академии архитектуры и строительных наук прошла в рамках XIII Международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя-2025» на площадке Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова. Участие в мероприятии приняли полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. В обсуждении приняли участие представители органов власти, архитекторы и ученые.



«Перед нами стоят задачи к 2030 году создать условия для вхождения России в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, обеспечить нашу технологическую независимость. Достижение национальных целей требует сотрудничества всех участников процесса, включая органы власти, представителей бизнеса, и ученых, которые выступают авторами научного и технологического прогресса России. Архитекторам нужно заглянуть вперед на несколько десятилетий и заложить перспективу для роста и развития наукограда, отразить научно-технический потенциал Кольцово, сделать его облик органичным и узнаваемым», – подчеркнул Анатолий Серышев.