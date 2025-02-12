В Новосибирской области обсудили комплексное развитие наукограда Кольцово

В связи с реализацией проекта СКИФ из наукограда Кольцово планируют сделать «научный городок мирового уровня».
Строительство десятков новых транспортных, социальных, жилых объектов запланировано в рамках формирования комплексной инфраструктуры СКИФ. Перспективы развития Новосибирской области как региона с высоким научно-техническим потенциалом, а также формирование облика современных наукоградов страны обсудили на научно-практической сессии «Архитектурно-художественный облик современных научных центров: наука и практика».
Сессия отделения архитектуры Российской академии архитектуры и строительных наук прошла в рамках XIII Международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя-2025» на площадке Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова. Участие в мероприятии приняли полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. В обсуждении приняли участие представители органов власти, архитекторы и ученые.
«Перед нами стоят задачи к 2030 году создать условия для вхождения России в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, обеспечить нашу технологическую независимость. Достижение национальных целей требует сотрудничества всех участников процесса, включая органы власти, представителей бизнеса, и ученых, которые выступают авторами научного и технологического прогресса России. Архитекторам нужно заглянуть вперед на несколько десятилетий и заложить перспективу для роста и развития наукограда, отразить научно-технический потенциал Кольцово, сделать его облик органичным и узнаваемым», – подчеркнул Анатолий Серышев.
Заместитель губернатора Ирина Мануйлова напомнила, что строительство ЦКП СКИФ является флагманским проектом реализуемым в Новосибирской области в рамках программы «Академгородок 2.0». «Более 25 компаний реального сектора экономики заявили о своем интересе к исследовательским мощностям будущей установки СКИФ – среди них госкорпорации «Росатом», «Ростех», предприятия электронной, инструментальной, нефтегазовой и биомедицинской промышленности», – сообщила она.
Реализация проекта ЦКП СКИФ – это возможность создания на базе наукограда Кольцово «научного городка мирового уровня», куда будут приезжать команды ученых всего мира для проведения уникальных исследований, а высокотехнологичные компании смогут размещать на прилегающей территории своё производство. Для этого в наукограде уже сейчас формируется комфортная городская среда – реализованы проекты создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечивающие повышение качества жизни людей.
Для реализации комплексного подхода проекта ЦКП «СКИФ» Новосибирской областью определено 30 инфраструктурных проектов, в том числе 10 объектов транспортной инфраструктуры, 17 объектов социальной инфраструктуры, включая строительство служебного и ведомственного жилья, реализация этих проектов будет способствовать привлечению в Кольцово ученых и сотрудников научно-производственного комплекса.
Комментарии (0)