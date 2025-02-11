В новосибирском Экспоцентре состоялось открытие форума-выставки «Сибирская строительная неделя-2025»

Правительство региона проводит внутреннюю работу по повышению эффективности управления стройкой. И, кроме того, что мы хотим представить наши наработки коллегам и получить от них оценку, мы впитываем опыт других субъектов – здесь представители практически всей страны. И про те федеральные решения, которые только анонсируются на Строительной неделе, мы узнаём и готовимся к их использованию, или наши собственные планы корректируем под появление этих инноваций. На выставке форума тренд времени – отдельный стенд министерства цифрового развития Новосибирской области. Если раньше он присутствовал исключительно на Технопроме, то сегодня мы их видим и на транспорте, и в образовании. Конечно, и стройка не может обойтись без современных решений, в том числе с применением искусственного интеллекта, и такие решения здесь представлены», – подчеркнул Андрей Травников.