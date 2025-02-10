В новосибирском микрорайне Ясный Берег начали строить образовательный комплекс

Школа на 825 мест и детский сад на 280 воспитанников будут построены в микрорайоне Ясный берег в Новосибирске в 2027 году. Крупный образовательный комплекс – один из объектов который строится в регионе за внебюджетные средства. Это направление реализуется по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов совместно с представителями областной прокуратуры и мэрии Новосибирска посетил стройплощадку и оценил ход возведения важного для левобережной части города объекта, где остро стоит вопрос нехватки мест в образовательных учреждениях.

«Сегодня создание новых образовательных учреждений на территории региона – одно из приоритетных направлений деятельности Правительства. Детские сады и школы строятся во всех районах Новосибирской области благодаря реализации различных региональных и федеральных программ и нацпроектов. Губернатор нашей области Андрей Александрович Травников призвал активно включаться в этот процесс и застройщиков, которые не просто откликнулись, но уже ведут строительство социальных объектов. Два детских сада уже введены в эксплуатацию, еще в работе более 15 объектов образования. Таким образом, удастся привлечь для создания новых мест в образовательных учреждениях почти 14,2 млрд рублей внебюджетных средств. Образовательный комплекс в микрорайне Ясный Берег, площадь которого – 28 тысяч кв.м. – один из таких ярких примеров. Уверен, подобную практику подхватят и другие строительные компании региона», – рассказал Дмитрий Богомолов.

Министр также отметил строителей – ООО ЗС «АКВА СИТИ» – как застройщика с высокой социальной ответственностью, который полностью на собственные средства строит новый образовательный комплекс. Сегодня строители уже подготовили площадку, обустроили котлован, провели испытание и погружение свай, ведут работы по выносу кабельных линий из зоны строительства. По проекту новый образовательный комплекс переменной этажности от 2 до 4-х этажей. В комплексе предполагается детский сад и школа, два спортивных зала – большой и малый, вместительный актовый зал, библиотека, столовая и музей.