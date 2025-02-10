В Новосибирске объявили конкурс на ремонт Димитровского моста

«В прошлом году мы были вынуждены разорвать контракты с недобросовестными подрядчиками, но, тем не менее, успели запустить полноценное движение по Октябрьскому и Димитровскому мостам до наступления зимы, — написал в своем телеграм-канале глава Новосибирска Максим Кудрявцев. — В строительном сезоне 2025 года планируем продолжить работы с учетом опыта прошлого года. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов решено ремонтировать мосты по очереди. Сначала - Димитровский, затем – Октябрьский.

Обязательно продолжим контролировать подрядчиков, занятых в городских проектах. Если они не устраняют замечания, срывают сроки, будем расторгать контракты в судебном порядке и передавать проекты другим компаниям».