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В Новосибирске объявили конкурс на ремонт Димитровского моста

Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, было решено ремонтировать Октябрьский и Димитровский мосты по очереди, сообщает мэр города Максим Кудрявцев.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

«В прошлом году мы были вынуждены разорвать контракты с недобросовестными подрядчиками, но, тем не менее, успели запустить полноценное движение по Октябрьскому и Димитровскому мостам до наступления зимы, — написал в своем телеграм-канале глава Новосибирска Максим Кудрявцев. — В строительном сезоне 2025 года планируем продолжить работы с учетом опыта прошлого года. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов решено ремонтировать мосты по очереди. Сначала - Димитровский, затем – Октябрьский.

Обязательно продолжим контролировать подрядчиков, занятых в городских проектах. Если они не устраняют замечания, срывают сроки, будем расторгать контракты в судебном порядке и передавать проекты другим компаниям».

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