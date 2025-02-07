В Новосибирской области за три года построят одиннадцать школ

В ближайшие три года в Новосибирской области планируется построить и ввести в эксплуатацию одиннадцать школ. Новые учреждения образования появятся в столице региона — Новосибирске, а также в Тогучинском, Купинском, Коченевском, Татарском, Черепановском и Новосибирском районах.

Министр строительства региона Дмитрий Богомолов отметил, что последние годы задан высокий темп создания социальной инфраструктуры, стройкой охвачены все районы Новосибирской области. Создание новых школьных мест и строительство современных учреждений образования - важнейшее направление в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Правительством Новосибирской области реализуется целый ряд областных программ, привлекаются федеральные средства, чтобы планомерно решать вопрос с созданием новых образовательных центров.

«Строительство школ — самый капиталоемкий блок строительной программы на 2025-2027 годы, в бюджете Новосибирской области на эти цели предусмотрено 8, 6 млрд рублей на трехлетку. За эти годы в регионе будут построены одиннадцать школ», - отметил Дмитрий Богомолов.

Министр напомнил, что по итогам 2024 года на территории Новосибирской области построены четыре школы, создано почти три тысячи новых школьных мест.