Новосибирск станет городом «умных светофоров» — на каких улицах их установят в первую очередь?

В течение двух лет в Новосибирске начнется развертывание «умных светофоров» в рамках внедрения Интеллектуальной транспортной системы. «В течение всего 2025 года самая значительная работа будет проводиться на всем протяжении Красного проспекта. Также настройка «умных светофоров» будет проводиться на улице Дуси Ковальчук от улицы Богдана Хмельницкого, на 1-м Мочищенском шоссе и улице Кедровой», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



«Умные светофоры» работают на базе действующих светофоров – к ним подключают контроллеры переключения сигналов и датчики транспортного потока. Это позволяет Интеллектуальной транспортной системе бороться с заторами в автоматическом режиме, регулируя работу светофоров в соответствии с потребностями.



На сегодняшний день в Интеллектуальной транспортной системе агломерации заведено 113 светофорных объектов. При этом более 500 детекторов помогают производить адаптивную ленту, которая обеспечивает более плавный и результативный подход и проезд автомобильного транспорта по дорогам. В планах «Центра организации дорожного движения» до конца 2025 года подключить 37 светофорных объекта. Работа по подключению будет продолжена и в 2026 году.



Помимо распределения транспортных потоков Интеллектуальная транспортная система позволит иметь актуальную информацию о состоянии дорожного покрытия, об интенсивности транспортных потоков, а внедрение подсистемы светофорного управления на основе полученных данных позволит оптимизировать режимы работы светофорного оборудования с последующим увеличением пропускной способности улично-дорожной сети.