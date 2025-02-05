В региональном правительстве обсудили развитие уникальной территории «СмартСити-Новосибирск»

Разработчиком проекта является одна из крупнейших российских компаний в сфере недвижимости - ООО «Комонвелс», г. Москва. Разработка ведется на основании Постановления Правительства Новосибирской области, принятого в марте 2023 г., заказчиком выступает Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области.

При проектировании учтен мировой градостроительный опыт сбалансированного размещения объектов социальной инфраструктуры с сохранением гармонии с окружающей средой.

На территории СмартСити, включающей научно-производственную, жилую зоны, зону городских лесов, зону благоустройства и озеленения, разместятся 2 школы на 1200 учащихся, 3 детских дошкольных учреждения на 225 мест, поликлиника со станцией скорой помощи, спортивный комплекс, торговый центр. Общая численность будущего населения СмартСити составит 21 000 человек.

Уникальным объектом является открытое общественное пространство в центре района – проходящий через жилую зону зеленым бульваром научно-познавательный «Парк познания».

Впервые в России использован опыт математического информационного моделирования при расстановке функциональных зон в заданной рекреационной территории.