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В региональном правительстве обсудили развитие уникальной территории «СмартСити-Новосибирск»

Здесь будут жить сотрудники инновационных предприятий, в том числе Сибирского кольцевого источника фотонов.

nso.ru

Губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы комплексного развития территории инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск».

«Уникальный по своему масштабу и расположению «СмартСити-Новосибирск» – не просто очередной проект освоения территории с целью жилищного строительства, но проект для размещения будущих исследователей, сотрудников инновационных предприятий, в том числе сотрудников ЦКП «СКИФ», на территории между Академгородком и наукоградом Кольцово. Подготовлен очередной этап, разработаны архитектурно-градостроительная концепция и мастер-план комплексного развития. 
Впервые в истории Новосибирска создан проект освоения территории, где площадь земли отдаваемая под жилищную застройку меньше, чем площадь под другие назначения, в частности, меньше, чем под научно-производственную, общественно-деловую и образовательную деятельность, и значительно меньше, чем зеленые зоны. Большая часть территории отдается не под жилье – действительно сбалансированное развитие», – подчеркнул глава региона.

О ходе реализации проекта участникам совещания доложил генеральный директор акционерного общества «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Ашот Рафаелян.

nso.ru

Разработчиком проекта является одна из крупнейших российских компаний в сфере недвижимости - ООО «Комонвелс», г. Москва. Разработка ведется на основании  Постановления Правительства Новосибирской области, принятого в марте 2023 г., заказчиком выступает Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области.

При проектировании учтен мировой градостроительный опыт сбалансированного размещения объектов социальной инфраструктуры с сохранением гармонии с окружающей средой. 

На территории СмартСити, включающей научно-производственную, жилую зоны, зону городских лесов, зону благоустройства и озеленения, разместятся 2 школы на 1200 учащихся, 3 детских дошкольных учреждения на 225 мест, поликлиника со станцией скорой помощи, спортивный комплекс, торговый центр. Общая численность будущего населения СмартСити составит 21 000 человек.

Уникальным объектом является открытое общественное пространство в центре района – проходящий через жилую зону зеленым бульваром научно-познавательный «Парк познания». 

Впервые в России использован опыт математического информационного моделирования при расстановке функциональных зон в заданной рекреационной территории. 

nso.ru

В парке предусмотрено около 100 функциональных зон для досуга, прогулок, социальных контактов жителей всех поколений и круглогодичного отдыха, логически связанных между собой определенным видом активности и позволяющих выбрать наиболее интересный маршрут.

Запланировано строительство 15 км велосипедных дорожек, в зимнее время – освещенной лыжной трассы. 

В ходе обсуждения прозвучали предложения по разработке проектных планировок отдельных кварталов, созданию социальных объектов, развитию общественного транспорта, размещению малоэтажной застройки и контролю параметров строительства.

Принято решение одобрить разработанную концепцию, мастер-план и рекомендовать в кратчайший период Агентству РЖС, министерству строительства региона, совместно с мэрией Новосибирска, внести изменения в генплан города, подготовить на утверждение проект планировки.

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