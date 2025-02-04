В Новосибирской области откроются офлайн-площадки для сдачи нормативов ТехноГТО

Стартовал отбор площадок для сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки. Получить статус очной площадки могут школы, вузы, центры дополнительного образования и другие образовательные организации Новосибирской области.

Чтобы стать площадкой ТехноГТО организация должна заявить о готовности принимать очные нормативы как минимум дважды в год, предоставить для этого компьютерные классы и оборудование, а также назначить координатора площадки и экзаменаторов. После отбора площадок проектный офис ТехноГТО проведет инструктаж экзаменаторов, предоставит задания и материалы для проведения очной сдачи нормативов, возьмет на себя круглогодичную методическую и техническую поддержку площадок.