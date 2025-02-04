В Новосибирской области откроются офлайн-площадки для сдачи нормативов ТехноГТО

ТехноГТО — комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности.
Стартовал отбор площадок для сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки. Получить статус очной площадки могут школы, вузы, центры дополнительного образования и другие образовательные организации Новосибирской области.
Чтобы стать площадкой ТехноГТО организация должна заявить о готовности принимать очные нормативы как минимум дважды в год, предоставить для этого компьютерные классы и оборудование, а также назначить координатора площадки и экзаменаторов. После отбора площадок проектный офис ТехноГТО проведет инструктаж экзаменаторов, предоставит задания и материалы для проведения очной сдачи нормативов, возьмет на себя круглогодичную методическую и техническую поддержку площадок.
Допуск к сдаче очных нормативов ТехноГТО участник получает после успешного прохождения (на 70 и более баллов) не менее пяти онлайн-нормативов. Задания максимально приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с навигационными приложениями и ведения социальных сетей. Золотой значок получают участники, которые успешно сдали два очных норматива.
ТехноГТО – комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. Среди нормативов — «Кибербезопасность», «Применение беспилотников», «Принятие решений на основе данных», «Электроника дома», «Цифровая навигация», «Блогинг», «Фактчекинг», «Цифровое моделирование и производство», «Разработка видеоигр», «Технологии связи».
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