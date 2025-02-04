Как выглядит обновленный Музей космонавтики имени Кондратюка в Новосибирске?

В восстановленном здании музея главе региона продемонстрировали работу залов «Новосибирск космический», «Судьба Ю.В. Кондратюка», «Хлеб», «Луна» и «Космос». Первый зал «Новосибирск космический» посвящен новосибирцам и предприятиям города, связанным с космической отраслью. Второй зал расскажет посетителям о жизни и деятельности Юрия Васильевича Кондратюка. Третий зал «Хлеб» посвящен земным проектам ученого, а четвертый зал — Луне. Пятый зал, расположенный на втором этаже, задуман как зал сменных экспозиций. Для всех жителей Новосибирской области и гостей нашего региона музей откроет свои двери уже первого февраля.