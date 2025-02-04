Как выглядит обновленный Музей космонавтики имени Кондратюка в Новосибирске?

Музейная экспозиция представляет собой синтез уникальных экспонатов, мультимедийного оборудования, аудио- и видеоконтента.
В Новосибирске состоялось торжественное открытие Музея космонавтики им. Ю.В. Кондратюка. Открытие посетили губернатор Андрей Травников и министр культуры региона Юлия Шуклина, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.
В 2023-2024 годах в здании была проведена реконструкция в рамках национальной программы «Культура». На проведение работ по реконструкции также были выделены средства из регионального и муниципального бюджетов. Музейная экспозиция, которая является синтезом уникальных экспонатов, оригинального выставочного оборудования, мультимедийного оборудования, и аудио- и видеоконтента, подготовлена на средства муниципалитета.
В восстановленном здании музея главе региона продемонстрировали работу залов «Новосибирск космический», «Судьба Ю.В. Кондратюка», «Хлеб», «Луна» и «Космос». Первый зал «Новосибирск космический» посвящен новосибирцам и предприятиям города, связанным с космической отраслью. Второй зал расскажет посетителям о жизни и деятельности Юрия Васильевича Кондратюка. Третий зал «Хлеб» посвящен земным проектам ученого, а четвертый зал — Луне. Пятый зал, расположенный на втором этаже, задуман как зал сменных экспозиций. Для всех жителей Новосибирской области и гостей нашего региона музей откроет свои двери уже первого февраля.
Весной 2025 года на торцевых стенах соседних домов будут созданы два мурала «Юрий Кондратюк» и «Анна Кикина». Таким образом, в центре Новосибирска появится еще одно достопримечательное место, связанное с локальной историей.
Весной 2025 года на торцевых стенах соседних домов будут созданы два мурала «Юрий Кондратюк» и «Анна Кикина». Таким образом, в центре Новосибирска появится еще одно достопримечательное место, связанное с локальной историей.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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Фото: mk.nso.ru
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