«Сибстекло» размещает четвертый выпуск облигаций

На Московской бирже 3 февраля стартовало размещение нового выпуска облигаций ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) серии Сибстекло-БО-01 (№ 4B02-01-00373-R от 15.01.2025, ISIN: RU000A10ASF9). Эмитент намерен привлечь 350 млн рублей.

По словам генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, средства планируют направить на пополнение оборотного капитала, в том числе, для создания запасов сырья и готовой продукции, часть денег используют для дооснащения технологических линий оборудованием, повышающим производительность на участках контроля и упаковки.

Ставка купонного дохода зафиксирована на уровне 29 % годовых на весь период обращения – два года. Периодичность выплат ежемесячная, номинал одной облигации – 1 000 рублей. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение стоимости бондов по 10 % ежеквартально, начиная с 15 купонного периода, и 70 % – в дату окончания 24 к.п. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Сектор роста Московской биржи.

Напомним, в настоящее время в обращении находятся еще три серии ценных бумаг.

На фондовом рынке компания дебютировала в 2020 году и за четыре года ни разу не нарушила обязательства перед инвесторами. Так, в 2024 году эмитент провел две безотзывные оферты по выпуску Сибстекло-БО-П03: «Сибстекло» в полном объеме исполнило все заявки, поступившие от держателей бумаг, выплатив суммарно около 85 млн рублей.