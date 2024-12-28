Всех пересчитали: в Новосибирском зоопарке имени Шило провели «инвентаризацию» животных

«В рамках инвентаризации мы стремимся осмотреть, оценить состояние каждого животного. То есть, кроме учета, это еще и дополнительная проверка состояния и благополучия животных, — говорит заместитель директора по научной работе Новосибирского зоопарка Ольга Шило. – В инвентаризации участвует сразу несколько специалистов. Это позволяет параллельно обсудить планы по пересадке животных, по формированию пар и групп и другие вопросы. В этом году учет провели достаточно оперативно. Дольше всего, традиционно, считали рыб. Стайки юрких рыбок – одни из самых непростых объектов для учета, потому что они постоянно двигаются, часто прячутся в укрытиях. Есть своя специфика и в подсчете птиц на озере. Там вместе с зоопарковскими утками живут и дикие кряквы. Точно пересчитать всех птиц возможно только при пересадке их в вольер».

Фото: В. Шпаков