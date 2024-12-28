Новосибирская область — среди лидеров страны по уровню цифровизации

Достижение показателей цифровой зрелости, повышение качества оказания электронных услуг, внедрение новых сервисов, ведение госпабликов – эти и другие вопросы цифровой трансформации обсудили на заседании Совета по цифровому развитию Новосибирской области. Совещание прошло под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.

В своем докладе министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь представил результаты мониторинга работы органов власти и местного самоуправления по цифровой трансформации, рассказал о достижении показателей цифровой зрелости в ключевых отраслях в соответствии с национальной целью «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы». Доля заявлений на оказание муниципальных массовых социально значимых услуг, направленных в электронном виде через портал Госуслуг, в Новосибирской области превышает 52%. Доля записи на прием к врачу в дистанционном формате – 80%. Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля, составляет 100%. Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн, составляет более 91%.

В рейтинге эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации от 15 декабря Новосибирская область занимает седьмую строчку. Рейтинг рассчитывается по 18 показателям, среди которых информационная безопасность, цифровая зрелость ключевых отраслей, госпаблики, уровень импортонезависимости программного обеспечения, удовлетворенность жителей массовыми социально значимыми услугами.

«Работа по цифровой трансформации на этом не останавливается, впереди новый национальный проект «Экономика и цифровая трансформация государства» и новые региональные проекты. Нас ждет обновление рейтинга цифровой трансформации и добавление новых отраслей экономики и социальной сферы в оценку цифровой зрелости. Ключевыми направлениями нашей работы являются реинжиниринг государственных услуг, оптимизация клиентского пути жителей Новосибирской области, анализ обратной связи. Поскольку задачи клиентоцентричности носят сквозной характер внутри каждого ведомства, обращаю внимание руководителей министерств и ведомств на необходимость личного контроля реализации мероприятий, предусмотренных региональной дорожной картой», – отметил Юрий Петухов.

В 2024 году на федеральном уровне был отмечен положительный опыт Новосибирской области по оптимизации процессов для внутреннего клиента и развитию корпоративной культуры. Так, в рамках XI Международного форума «ИТ-Диалог» в Санкт-Петербурге проект Новосибирской области «Портал «Есть предложение!» получил специальный приз Агентства Стратегических Инициатив и диплом финалиста конкурса в номинации «Лучший сервис (система) для внутреннего клиента».

По итогу заседания Юрий Петухов поставил ряд задач – рост показателей по предоставлению услуг в электронном виде, повышение качества ведения госпабликов и усиление работы с обращениями граждан в Платформе обратной связи, активное информирование жителей о возможностях портала Госуслуг, в том числе для школьников.

