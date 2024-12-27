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Новосибирск — в десятке российских городов для проведения зимнего отпуска

Какую строчку рейтинга занял наш город?

pxhere.com

Сибирский мегаполис вошел в топ-10 самых популярных туристических направлений в предстоящие новогодние праздники, пишет АиФ-Новосибирск со ссылкой на данные платформы «Яндекс.Путешествия».

Наш город заняла восьмую строчку рейтинга. В него также вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Казань, Екатеринбург, Самара и Мурманск.

Отмечается, что средняя продолжительность пребывания гостей в сибирской столице составляет девять дней.

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