Провизия со специальными ценниками: в новосибирских магазинах проверили наличие «социальных полок»

Проверка прошла 26 декабря в крупнейших торговых сетях региона.
Прокуратура во взаимодействии с Новосибирскстатом, УФАС по региону, министерством сельского хозяйства, министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области на постоянной основе осуществляет мониторинг цен на продукты питания.
В декабре текущего года по инициативе прокуратуры области проведено заседание межведомственной рабочей группы по вопросу сдерживания роста цен на продовольственные товары, в ходе которого представители крупных торговых сетей и производители сельскохозяйственной продукции предостережены о недопустимости нарушения закона.
Совместно с представителями крупнейших торговых сетей, федеральных: «Магнит», «Пятерочка», «Ашан» и региональных: «Продсиб», «Быстроном» проработан вопрос защиты прав незащищенных категорий населения.
Как уточнили в региональном минпромторге, торговыми сетями взяты добровольные обязательства по ограничению цен на ряд социально-значимых продуктов питания первой необходимости (хлеб, молоко, овощи «борщевой» набор, рыба, курица и т.д.). Такие продукты отмечены специальными указателями.
В ходе проверки прокуратура совместно с минпромторгом проконтролировала соблюдение обозначенных договоренностей и наличие «социальных полок».
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