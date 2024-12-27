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Провизия со специальными ценниками: в новосибирских магазинах проверили наличие «социальных полок»

Проверка прошла 26 декабря в крупнейших торговых сетях региона.

nso.ru

Прокуратура во взаимодействии с Новосибирскстатом, УФАС по региону, министерством сельского хозяйства, министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области на постоянной основе осуществляет мониторинг цен на продукты питания. 
В декабре текущего года по инициативе прокуратуры области  проведено заседание межведомственной рабочей группы по вопросу сдерживания роста цен на продовольственные товары, в ходе которого представители крупных торговых сетей и производители сельскохозяйственной продукции предостережены о недопустимости нарушения закона.

Совместно с представителями крупнейших торговых сетей, федеральных: «Магнит», «Пятерочка», «Ашан» и региональных: «Продсиб», «Быстроном» проработан вопрос защиты прав незащищенных категорий населения.

nso.ru

Как уточнили в региональном минпромторге, торговыми сетями взяты добровольные обязательства по ограничению цен на ряд социально-значимых продуктов питания первой необходимости (хлеб, молоко, овощи «борщевой» набор, рыба, курица и т.д.). Такие продукты отмечены специальными указателями.

В ходе проверки прокуратура совместно с минпромторгом  проконтролировала соблюдение обозначенных договоренностей и наличие  «социальных полок». 

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