Провизия со специальными ценниками: в новосибирских магазинах проверили наличие «социальных полок»

Как уточнили в региональном минпромторге, торговыми сетями взяты добровольные обязательства по ограничению цен на ряд социально-значимых продуктов питания первой необходимости (хлеб, молоко, овощи «борщевой» набор, рыба, курица и т.д.). Такие продукты отмечены специальными указателями.

В ходе проверки прокуратура совместно с минпромторгом проконтролировала соблюдение обозначенных договоренностей и наличие «социальных полок».