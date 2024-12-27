Губернатор Андрей Травников — о работе аварийных служб в системе ЖКХ на новогодних выходных

Глава региона провёл совещание по вопросам прохождения текущего отопительного периода 2024-2025 годов и итогам ремонтно-восстановительных работ в Новосибирской области. С основным докладом выступил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Евгений Назаров. В мероприятии приняли участие руководители СГК и НТСК.

Участники совещания под руководством Андрея Травникова подвели итоги ремонтной кампании этого года: «Кампания была рекордная, все объёмы 2024 года выполнены полностью, – отметил губернатор. – У мэрии остались претензии по сдаче работ 2023 года по концессионному соглашению, которые разрешаются в судебном порядке. Но при этом можно отметить, что уже приступили к работам 2025 года, то есть досрочно, заделом подготавливаем ремонтную кампанию 2025 года. Несмотря на большое количество малых и средних аварий по всем районам Новосибирска в начале этого отопительного сезона, оперативность устранения значительно выросла по сравнению с прошлым годом, и она укладывается в среднем в восемь часов. Я потребовал обеспечить усиленную работу всех аварийных служб в новогодние праздники и как минимум сохранить эту оперативность реагирования на аварии, какую мы отметили в начале сезона, а по возможности и улучшить её», – подчеркнул губернатор.

К отопительному периоду в Новосибирской области было подготовлено: 15 тысяч 525 жилых домов; 1113 котельных; 5422 км тепловых сетей; 673 центральных тепловых пункта.

Выполнен капитальный ремонт – 8,2 млн. кв. м жилищного фонда,120 отопительных котлов, 149,2 км тепловых сетей, 186 км водопроводных сетей.

Текущий запас угля на складах котельных коммунальных предприятий Новосибирской области составляет 140 тыс. тонн, или 112% нормативного запаса. Поставки угля продолжаются.

Муниципальным образованиям на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду, формирование нормативного запаса топлива и погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы предусмотрена государственная поддержка в размере 3 млрд 423 млн рублей.

Во всех муниципальных образованиях Новосибирской области действуют ЕДДС, которые осуществляют мониторинг состояния систем теплоснабжения. Ситуационным центром министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области ведётся ежедневный мониторинг аварий и инцидентов на объектах ЖКХ.

В последние годы ситуация с заменой ветхих магистральных теплосетей в регионе изменилась в лучшую сторону. Так, с 2022 года в Новосибирске начата реализация десятилетней инвестиционной программы в теплосетевом комплексе, что позволило кратно увеличить замену магистральных теплосетей: в 2022 году было заменено 11 километров, в 2023 – 19, в 2024 – 36 км.