Гиганты с Ямала: в Новосибирский зоопарк имени Шило прибыли овцебыки

Новосибирский зоопарк получил двух овцебыков из природного парка «Ингилор», который находится в Ямало-Ненецком автономном округе, — за животными ездили сотрудники сектора копытных. Информация об этом опубликована в телеграмм канале новосибирского зоосада.



«Транспортировка крупных животных – это всегда задача повышенной сложности. А в этой перевозке были свои особенности, – рассказывает заведующий сектором копытных Александр Филиппов. – Первый этап – добраться до природного парка. До него не доехать на автомобиле. От города Лабытнанги примерно пять часов мы ехали на вездеходе. Второй этап – сам отлов. В природном парке полувольное содержание животных. То есть у них огромные вольеры, и они могут далеко уходить от людей. Нам нужно было подойти к овцебыкам и обездвижить их. Это делается с помощью специального ветеринарного пневматического ружья, которое стреляет шприцами-дротиками с лекарственным препаратом. Как известно, для защиты стада овцебыки встают в «каре», самые мощные закрывают молодых и детенышей. Они так и поступали, когда мы к ним приближались. И нам пришлось приложить усилия, чтобы добраться до молодых животных и точным выстрелом ввести им препарат. Поначалу нам еще мешала погода: дул такой ветер, что ни о никакой стрельбе не могло быть и речи, шприцы-дротики просто сдуло было. Но потом ветер стих, что редкость для тех мест. И не холодно было: не ниже – 15. То есть в итоге нам повезло с погодой. Животных мы отлавливали вместе с коллегой из Московского зоопарка, в который тоже отправляли овцебыков».