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К 2031 году в Новосибирске модернизируют медицинский центр имени Мешалкина

В ходе реконструкции площадь центра планируют увеличить более чем на 70 тысяч квадратных метров.

Реконструкция Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске начнется в 2025 году, сообщает издание НДН.инфо со ссылкой на пресс-службу центра. Стоимость проекта — 14,84 млрд рублей, закончить все работы планируют к 2031 году. Предусмотренот увеличение площади центра почти на 71 тысячу квадратных метров, включая новые здания и реконструкцию существующих объектов.

Первый этап подразумевает реконструкцию отделения радиотерапии, где будет установлено новое оборудование для радиохирургии и увеличено число коек для проведения радио- и химиотерапии. Кроме того,  планируется возведение детского и лечебного корпусов, нескольких вспомогательных зданий и многоуровневой парковки.

На втором этапе (сейчас он находится на стадии экспертизы) проведут работы по обновлению левого крыла главного корпуса, строительству вивария и восстановлению лабораторного корпуса.

Центр имени Мешалкина продолжит работать в период строительных работ без остановки медицинской деятельности.

Фото: пресс-служба НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина

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