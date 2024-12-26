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Новосибирцы смогут увидеть «черную Луну» под Новый год

Что представляет собой это редкое астрономическое явление?

pxhere.com

Жители Новосибирской области 31 декабря смогут наблюдать так называемую «черную» Луну: спутник Земли полностью скроется в ее тени и пропадет из поля зрения, пишет АиФ-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Обычно Луна за месяц проходит четыре фазы: новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть. 31 декабря Луна успеет вступить в пятую фазу и еще раз повторится новолуние.

Наблюдать это редкое астрономическое явление невооруженным взглядом, к сожалению, не получится. Луну можно будет увидеть частично, только если на ней произойдет вспышка от врезавшегося метеорита — это случается примерно раз в час. Чтобы увидеть «черную Луну» придется запастись не только терпением, но и специальным оборудованием.

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