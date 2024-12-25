Когда в Новосибирской области пройдет двенадцатый форум «Технопром»?

Форум «Технопром-2025» будет проходить в Новосибирской области с 27 по 30 августа. Соответствующее распоряжение правительства региона подписал губернатор Андрей Травников.

Документом предписано создание программного комитета форума – это поручено министерству науки и инновационной политики Новосибирской области. До 30 мая 2025 года планируется разработать деловую программу XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025» в формате Российской научно-технологической недели.

«Формат «Технопрома» особенный, нет другого такого форума в стране, с такой архитектурой, с такой повесткой, как у нас. Большая работа сделана, результат достойный. Готовимся к 2025 году», – отметил Андрей Травников при подведении итогов форума в нынешнем году.

В прошлом году площадка форума «Технопром» в Новосибирской области приняла 28 тысяч человек и почти 1400 спикеров из 40 стран. Программа форума составила более двухсот мероприятий. Было подписано 79 соглашений. Выставка «Технопрома» состояла из 190 экспонатов, которые были представлены на 50 стендах.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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