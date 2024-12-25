На улице Крылова в Новосибирске построили новый корпус детского сада

Кроме того, застройщик благоустроил территорию: появились дорожки, малые архитектурные формы, спортивные площадки, выполнено озеленение.



Новый корпус рассчитан на 90 воспитанников — шесть групп для ребятишек от года до семи лет, которых примут уже в наступающем 2025-м.