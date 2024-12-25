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На улице Крылова в Новосибирске построили новый корпус детского сада

В новом здании есть кабинеты психолога и логопеда, лечебной физкультуры и массажа, музыкально-спортивный зал и другие локации для маленьких воспитанников.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

Новый корпус детского сада № 117 на улице Крылова в Новосибирске — пример муниципально-частного партнерства, когда создание социального объекта ведется на внебюджетные средства, сообщает глава города Максим Кудрявцев. Проект реализован застройщиком ООО СЗ «Прогресс».

В трехэтажном здании есть всё необходимое для детей: пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, музыкально-спортивный зал, кабинет ЛФК и массажа, класс дополнительного образования. Помещения оборудованы для маломобильных граждан.

телеграм-канал Максима Кудрявцева
телеграм-канал Максима Кудрявцева
телеграм-канал Максима Кудрявцева

Кроме того, застройщик благоустроил территорию: появились дорожки, малые архитектурные формы, спортивные площадки, выполнено озеленение.

Новый корпус рассчитан на 90 воспитанников — шесть групп для ребятишек от года до семи лет, которых примут уже в наступающем 2025-м.

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