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На зимних праздниках городские службы Новосибирска будут работать в режиме нон-стоп

На дороги планируют выводить до 450 единиц уборочной техники ежедневно, а в случае серьезных снегопадов — еще больше.

pxhere.com

Городские службы Новосибирска готовятся к бесперебойной уборке снега в новогодние праздники – на улично-дорожной сети и в местах массовых гуляний горожан: ледовых городках, парках и скверах.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, дорожные службы будут работать в круглосуточном режиме. На дороги города планируется выводить до 450 единиц уборочной техники в сутки, при обильных снегопадах это количество увеличат. На случай аварийных ситуаций подготовлена тяжелая техника. Также службы готовы устранять аварии на линиях наружного освещения и светофорных объектах.

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