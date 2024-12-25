На зимних праздниках городские службы Новосибирска будут работать в режиме нон-стоп

Городские службы Новосибирска готовятся к бесперебойной уборке снега в новогодние праздники – на улично-дорожной сети и в местах массовых гуляний горожан: ледовых городках, парках и скверах.



Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, дорожные службы будут работать в круглосуточном режиме. На дороги города планируется выводить до 450 единиц уборочной техники в сутки, при обильных снегопадах это количество увеличат. На случай аварийных ситуаций подготовлена тяжелая техника. Также службы готовы устранять аварии на линиях наружного освещения и светофорных объектах.