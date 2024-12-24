Рекордный объем инвестиций зафиксирован в Новосибирской области

За 9 месяцев 2024 года отмечается значительный рост объема инвестиций в основной капитал, усиление частной предпринимательской инициативы в сфере инвестиций. Согласно статистическим данным за январь-сентябрь 2024 года объем инвестиций в основной капитал в Новосибирской области составил 368,8 млрд рублей, что на 52,6% больше в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2023 года.

«Мы наблюдаем значительный рост вложений в развитие экономики и социальной сферы. Темпы роста значительно выше, чем в среднем по России – 108,6%. За 2024 год объем инвестиций в основной капитал оценивается в 410,8 млрд рублей», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.



В структуре инвестиций наибольший прирост наблюдается в отраслях «Транспортировка и хранение» (26,4 млрд руб. в 2023 году, 37,0 млрд руб. в 2024 году, или рост в 1,4 раз), «Обрабатывающие производства» (20,5 млрд руб. в 2023 году, 29,4 млрд руб. в 2024 году, или рост в 1,43 раза). Инвестиции в нефинансовые активы организаций составили 21,1 млрд.



Наиболее крупными инвестпроектами, завершившими реализацию в 2024 году, стали проекты Промышленно-логистического парка: Центр обработки данных «Кей Поинт» (планируемый объем инвестиций в строительство двух очередей более 2,5 млрд рублей) и открытие II очереди Транспортно-логистического центра «Сибирский» ООО «НТТ» – крупнейшего в Сибири Транспортно-логистического центра (планируемый объем инвестиций в строительство трех очередей более 18,5 млрд рублей), а также строительство Толмачевского молочного завода (объем инвестиций 1,19 млрд рублей).



Инвестиционная активность в регионе не снижается. В 2025 году продолжается строительство крупных инвестпроектов – завода по переработке рапса и льна «Маслов» на Южном ПЛП, реконструкция элеваторного комплекса в Купино, строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров Сектор «А» Логопарка «ПФО Север», строительство завода по производству бытовой техники «Миарит», разреза «Богатырь». В 2025 году запланировано начало реализации масштабных инвестпроектов, среди них – реконструкция Чикской птицефабрики, создание складского комплекса Регионального распределительного центра «Армада-Парк», производственно-логистический комплекс «Мочище» для оператора 3PL услуг и кондитерской фабрики и другие.



Напомним, на территории Новосибирской области действует Региональный инвестиционный стандарт. В текущем году регион занимает 13 строчку в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, при этом находится на 1 месте среди регионов Сибири.