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В Новосибирске завершили установку новогодних елей — где стоят главные городские деревья?

Символы наступающего праздника теперь радуют жителей всех районов сибирского мегаполиса.

мэрия Новосибирска

Девять новогодних елей установили сотрудники «Городского центра наружной рекламы» . Ранее они поставили елки на площади Гарина-Михайловского и в Дзержинском районе, на набережной и напротив концертного комплекса им. В. Маяковского, а также в Первомайском районе.

мэрия Новосибирска
мэрия Новосибирска

На сегодня установка новогодних деревьев завершена. Елки появились в Калининском районе — в сквере на ул. 25 лет Октября, в Советском — на ул. Ильича, в Октябрьском — у ГПНТБ, в Ленинском районе — у кинотеатра «Аврора".

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