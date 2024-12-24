В Новосибирске завершили установку новогодних елей — где стоят главные городские деревья?

Символы наступающего праздника теперь радуют жителей всех районов сибирского мегаполиса.
Девять новогодних елей установили сотрудники «Городского центра наружной рекламы» . Ранее они поставили елки на площади Гарина-Михайловского и в Дзержинском районе, на набережной и напротив концертного комплекса им. В. Маяковского, а также в Первомайском районе.
На сегодня установка новогодних деревьев завершена. Елки появились в Калининском районе — в сквере на ул. 25 лет Октября, в Советском — на ул. Ильича, в Октябрьском — у ГПНТБ, в Ленинском районе — у кинотеатра «Аврора".
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