В Новосибирске завершили установку новогодних елей — где стоят главные городские деревья?

Девять новогодних елей установили сотрудники «Городского центра наружной рекламы» . Ранее они поставили елки на площади Гарина-Михайловского и в Дзержинском районе, на набережной и напротив концертного комплекса им. В. Маяковского, а также в Первомайском районе.