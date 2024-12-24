В новосибирском Кольцово открылся двухэтажный дом культуры

В наукограде Кольцово открылся обновленный дом культуры, который был капитально отремонтирован. Торжественное открытие посетила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

«Дом культуры в Кольцово — это не просто место для досуга, а важный центр развития творчества, общения и культуры. Проведенный капитальный ремонт обеспечит безопасность и комфорт для жителей поселка, а также создаст новые возможности для реализации культурных проектов и мероприятий. Такие объекты – основа развития культурной среды в сельских территориях, и мы продолжим уделять особое внимание их поддержке и развитию», – отметила Юлия Шуклина.