В новосибирском Кольцово открылся двухэтажный дом культуры

В здании, построенном в 1984 году, провели глобальную модернизацию.
В наукограде Кольцово открылся обновленный дом культуры, который был капитально отремонтирован. Торжественное открытие посетила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
«Дом культуры в Кольцово — это не просто место для досуга, а важный центр развития творчества, общения и культуры. Проведенный капитальный ремонт обеспечит безопасность и комфорт для жителей поселка, а также создаст новые возможности для реализации культурных проектов и мероприятий. Такие объекты – основа развития культурной среды в сельских территориях, и мы продолжим уделять особое внимание их поддержке и развитию», – отметила Юлия Шуклина.
Здание дома культуры двухэтажное, построено в 1984 году, общей площадью 683 кв.м., состоящее из 6 помещений и зрительного зала на 116 посадочных мест. По итогам конкурсного отбора капитальный ремонт «ДК-Кольцово» вошел в перечень объектов национального проекта «Культура». Был выполнен капитальный ремонт здания, включающий ремонт крыльца, входной группы и запасных выходов, замену фасадов здания, ремонт кровли здания.
В доме культуре создано пять творческих объединений: хор русской народной песни «Сибирячка», взрослая театральная студия «Между нами», детский театральный коллектив «Несерьезный возраст», вокальный ансамбль «Рябинушка», Сover – группа «БлокНот».
Капитальный ремонт «ДК-Кольцово» был необходим в целях обеспечения безопасности посетителей и для привлекательности учреждения. Дом культуры будет являться центром притяжения для творческих коллективов наукограда Кольцово и Новосибирской области, для проведения конкурсов и фестивалей, социально значимых проектов и праздников.
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