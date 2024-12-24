Как правильно выбрать гирлянду и использовать ее без риска устроить пожар?

В преддверии Нового года специалисты управления мэрии города Новосибирска по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности рассказывают горожанам, как правильно выбрать и использовать елочные гирлянды.

По данным МЧС, число ежедневных возгораний в зимние праздники вырастает вдвое, в том числе и по вине этого новогоднего украшения.

Чтобы не испортить праздники необходимо правильно выбирать и использовать новогодние гирлянды.

С чего нужно начинать выбор гирлянды

Начинать выбор гирлянды нужно с места покупки. Рекомендуем совершать покупку в специализированных магазинах электрики, магазинах, торгующих елочными украшениями, игрушками, где дадут чек и при необходимости предъявят сертификат. Он должен быть в наличии у продавца, так как новогодние гирлянды подлежат обязательной сертификации.

При покупке гирлянды необходимо обращать внимание на маркировку: она должна быть на всех проводах с интервалом примерно в метр. В ней должно быть указано, что это за провод, какого он сечения, на какую номинальную мощность рассчитан, год выпуска, изготовитель. Также обязательно должен быть знак Евразийского союза.

Перед покупкой также необходимо внимательно осмотреть гирлянду: на ней не должно быть разрывов изоляции или оболочки на проводах, все контакты должны быть хорошо спаяны.

Помимо этого, при выборе гирлянд нужно обязательно обращать внимание — предназначены они для использования внутри помещения или на улице. Использовать уличные гирлянды в доме или квартире запрещено.