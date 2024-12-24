Как правильно выбрать гирлянду и использовать ее без риска устроить пожар?

Купить первую попавшуюся гирлянду или «вон ту», потому что «красивые голубые огонечки»… всё не так просто. Выбираем надежную гирлянду, которая не доставит проблем.
В преддверии Нового года специалисты управления мэрии города Новосибирска по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности рассказывают горожанам, как правильно выбрать и использовать елочные гирлянды.
По данным МЧС, число ежедневных возгораний в зимние праздники вырастает вдвое, в том числе и по вине этого новогоднего украшения.
Чтобы не испортить праздники необходимо правильно выбирать и использовать новогодние гирлянды.
С чего нужно начинать выбор гирлянды
Начинать выбор гирлянды нужно с места покупки. Рекомендуем совершать покупку в специализированных магазинах электрики, магазинах, торгующих елочными украшениями, игрушками, где дадут чек и при необходимости предъявят сертификат. Он должен быть в наличии у продавца, так как новогодние гирлянды подлежат обязательной сертификации.
При покупке гирлянды необходимо обращать внимание на маркировку: она должна быть на всех проводах с интервалом примерно в метр. В ней должно быть указано, что это за провод, какого он сечения, на какую номинальную мощность рассчитан, год выпуска, изготовитель. Также обязательно должен быть знак Евразийского союза.
Перед покупкой также необходимо внимательно осмотреть гирлянду: на ней не должно быть разрывов изоляции или оболочки на проводах, все контакты должны быть хорошо спаяны.
Помимо этого, при выборе гирлянд нужно обязательно обращать внимание — предназначены они для использования внутри помещения или на улице. Использовать уличные гирлянды в доме или квартире запрещено.
Три главных правила безопасной новогодней гирлянды
Первое — это качество. Второе — правильность монтажа: как рекомендует завод-изготовитель. И третье — это правильность использования: не оставлять без присмотра, не включать в сети, которые для этого не предназначены.
Правильно используйте купленную гирлянду
Если гирлянда будет служить украшением для елки, то прежде чем ее повесить, рекомендуется поработать с деревом. Есть ели, которые сделаны полностью из негорючих материалов, есть с пропиткой. Нужно проверить сертификат и инструкцию на ель, какой срок службы этой пропитки дает завод-изготовитель.
Требований к обработке натуральной ели нет. Есть требования к правилам установки: необходимо использовать устойчивое негорючее основание, ель должна быть хорошо закреплена, чтобы ее нельзя было повалить, а от ветвей и макушки до нагревательных приборов и до устройств вентиляции было не меньше метра.
Если вы будете украшать гирляндами не только елку, то нужно также помнить, что есть места в доме, где этого делать не рекомендуется. Не стоит размещать гирлянды на каких-то горючих, неустойчивых основаниях, на материалах, которые могут деформироваться, в местах выходов, преграждая проходы, подходы к электрощитам, пожарным кранам и другому инженерно-техническому оборудованию. Также не рекомендуется украшать гирляндами шторы: от нагрева ламп они могут начать тлеть и загореться.
Эксперты советуют подключать гирлянду в розетку напрямую — не через переходники или удлинители. Если гирлянда неисправна, то лучше заменить ее, а не ремонтировать самостоятельно.
Если вы украшаете пространство около дома уличными гирляндами, то их необходимо подключать к розеткам, удлинителям с нужной степенью влагозащиты.
Также эксперты предупреждают, что оставлять гирлянды в рабочем состоянии без контроля, например, на ночь или когда вас нет дома, нельзя. Такое нарушение попадает под действие правил противопожарного режима РФ как нарушение действующих требований пожарной безопасности.
Если в результате халатности произойдет пожар и будет нанесен ущерб, кто-то получит травму или погибнет — возможна ответственность вплоть до уголовной. Помимо этого, в рамках гражданских взаимоотношений с вас могут взыскать за все, что было испорчено в результате этого пожара: за то, что сгорело, потеряло свой вид, залито водой в результате тушения и т.д.
Пожароопасность нередко повышают домашние питомцы. Поэтому также важно, чтобы ель была установлена правильно и не падала. Если в доме есть животные, то нижние ветви дерева рекомендуется сделать чуть повыше, чтобы не было соблазна на них попрыгать. Нужно понимать, что ель может упасть на какой-то обогревательный прибор или животное может порвать гирлянду, что послужит причиной пожара.
Нужно помнить об особых правилах безопасности, когда включено сразу несколько электрогирлянд. Для современных гирлянд такая проблема вторична, так как в них используются светодиодные излучатели света, которые потребляют достаточно небольшое количество энергии и выделяют небольшое количество тепла.
В гирляндах старого образца потребление достаточно большое. И включение нескольких таких гирлянд в одну розетку чревато тем, что ток через нее будет увеличен.
На любой гирлянде есть инструкция и указано энергопотребление: необходимо следовать ей, чтобы не превышать рекомендованный ток.
И еще несколько советов:
— безопасность дома может обеспечить дымовой датчик пожарной сигнализации. Автономные датчики работают от батарейки. Их можно не вешать на потолок, а поставить просто на верх шкафа. В случае пожара, когда появится дым, такой датчик разбудит вас ночью или привлечет ваше внимание, если вы находитесь в соседней комнате. Тогда у вас будет шанс либо быстро эвакуироваться, либо самим потушить пожар;
— если замкнуло гирлянду, в первую очередь, нужно отключить электричество;
— после этого можно тушить водой, а лучше — порошковым огнетушителем. Огнетушители в домах — большая редкость, а ведь они могут спасти жизнь. Лучше приобретать порошковый (объемом не менее четырех литров).
«Не нарушайте правила пожарной безопасности, чтобы не омрачить праздник себе, своим близким или соседям. В случае пожара или появления запаха дыма незамедлительно звоните по телефону 01, с мобильного — 101 или 112», — предупреждают горожан специалисты управления мэрии города Новосибирска по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
Комментарии (0)